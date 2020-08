Alejandro Navarro lanzó jingle advirtiendo los riesgos de volver a clases presenciales

La canción hace un llamado a los ministros de Salud y Educación para evitar el regreso de los niños a clases presenciales.

El senador de la región del Bío Bío, Alejandro Navarro, lanzó una inédita canción haciendo una crítica a los ministros de Salud y Educación, ante el posible regreso a clases presenciales de los escolares de todo el país, en medio de la pandemia por el Covid-19.

El tema, titulado "Yo quiero ir a la escuela", llama a concientizar sobre los peligros del regreso a clases presenciales.

"¡Yo quiero ir a la escuela! Ministro, no esté jugando con mi salud que ya lo hicieron con mi cena. Papi perdió su trabajo , yo no quiero ver a mi mami llorando, yo no quiero ver a mi mami llorando", dice parte de la canción.

"Ministro, ¡póngase serio! ¿Quiere mandarme a clases, o a un cementerio? Mis padres no quieren mandarme, a usted le falta criterio", dice otra parte de la estrofa.

El senador se refirió a la posibilidad de un eventual regreso a clases presenciales, situación que rechazó ante el peligro inminente del aumento de casos.

"Con profunda angustia, decenas de apoderados me han planteado en mi región la preocupación de este llamado del ministro Raúl Figueroa al regreso a clases. Hay miedo, incertidumbre, temor en las madres y apoderados", afirmó.

"Con el cantautor Diego Saavedra hemos elaborado un jingle que busca reflejar el interior de las madres, apoderados y también de los niños, en torno a un regreso presencial a sus escuelas. Es una creación de un grupo de jóvenes de Victoria, Temuco, y recoge el sentimiento de los que creemos que no van haber clases presenciales en 2020", cerró el parlamentario.

Revisa la canción acá: