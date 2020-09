Alejandro Guillier protagonizó una tensa discusión con José Antonio Kast en CHV

El senador del Partido Radical le sacó en cara los "bots" y negocios en Panamá al líder de la ultraderecha.

El senador Alejandro Guillier (Partido Radical) protagonizó un tenso momento televisivo junto a José Antonio Kast en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV.

La pelea comenzó cuando el parlamentario le recordó al líder del Partido Republicano que evade impuestos en sociedades en paraísos fiscales en Panamá.

“Permanentemente, José Antonio Kast me ataca en Twitter y con él muchas cuentas que se identifican como ‘bots de Kast’ y usan esta bandera (Chile) en sus cuentas. Recomiendo que desde hoy pongan la bandera de Panamá. De allá sale la plata que los financia”, escribió Guillier en Twitter y que fue leído al aire por Julio César Rodríguez.

Ante la acusación, Kast indicó que: “Guillier me dice que tengo cuentas en otros países, yo he pagado todos mis impuestos, yo no sé si él los ha pagado, él fue rostro de este canal, no sé si boleteó como persona natural o sociedad o si ya aclaró los informes en el Senado o si ya pidió perdón por ser rostro de las isapres”.

Además, Guillier acusó a Kast de usar bots en redes sociales, a lo que Kast invitó al ex candidato de la Nueva Mayoría para que revisara una a una las cuentas de sus seguidores. Incluso, invitó a sus fans a que “le escriban al senador Guillier, para que le expliquen en la práctica cómo funciona el sistema, para que no tenga que pedir un informe al Senado porque está acostumbrado a pedir informes a su equipo”.

Finalmente, el senador indicó que: “Yo quiero contarle que hoy he presentado un proyecto de ley para que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones en el proceso plebiscitario y en general en todos los procesos electorales. Porque si empezamos a depender de los partidos políticos y de los políticos vamos a terminar en este tipo de discusiones que, al menos a mí, no me interesan”.

“Ese es el problema de la gente que no deja hablar a los demás y que después cuando quieren gobernar para tener el poder es para financiar a los otros”, cerró.