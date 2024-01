Durante la jornada se dio a conocer que el padre de Martín Pradenas, Iván Pradenas deberá cumplir prisión preventiva por abuso sexual en contra de una menor. La noticia remeció a la prensa y el padre de Antonia Barra no se quedó fuera de las críticas y reveló que Iván le podría haber entregado un pendrive a Martín que tenía un fuerte contenido pornográfico. “¿Se lo llevó su padre?”, dijo.



Recordemos que Alejandro Barra es el padre de Antonia Barra, joven que se quitó la vida en octubre de 2019 tras ser violada por Martín Pradenas y quedar gravemente vulnerable psicológicamente. Este caso causó un movimiento feminista que buscó durante meses la justicia por esta joven, fue así que aperecieron más denuncias en contra de Martín, que lo llevaron a recibir una condena de 17 años de cárcel.



Alejandro Barra destapa videos pornográficos de pendrive perteneciente a Pradenas



“Durante la investigación de la causa contra Martín Pradenas, testigos informaban sobre la conducta del padre respecto a los abusos de Martín. Y eran de aplaudir las tocaciones que el condenado hacía respecto a sus amigas que estaban en la casa”, expuso Barra en el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV.



Recordemos que en septiembre de 2021 se encontró un pendrive en la celda del condenado, el cual fue analizado y se encontró miles de fotografías y videos de connotación sexual explícita. Sin embargo, esto no fue investigado y ni se le tomó mayor seriedad, lo cual para el padre de Antonia Barra fue un error.



“Tiene que ver la familia de Pradenas cuando se encuentran los chips, los pendrives y toda la información en la cárcel de Pradenas. ¿Qué tenían? Tenían efectivamente canciones evangélicas, pero también tenía una batería de videos de niñas inconscientes y manos tocándolas por todo el cuerpo”, dijo.



Luego agregó que “para nosotros era importante que los jueces lo vieran. ¿Quién se lo llevó? ¿Su abogado? ¿Su padre? ¿La familia? Alguien. La fiscalía tuvo que haber apoyado esta idea de averiguar quién se lo llevó (el material) (...) El hecho de no habernos escuchado con respecto a la familia, y particularmente a Iván Pradenas, lo único que hizo fue fortalecer a este señor a seguir haciendo de las suyas”.



Luego Barra finalizó diciendo que no se hizo nada. “Fue analizado por la PDI. Todo este material se entrega a solicitud nuestra, no de la fiscalía. Si la fiscalía no ordena investigar, no se hace nada, y no se hizo nada. Había un delito ahí y había que investigar. ¿Quiénes eran esas mujeres inconscientes?”, cerró.