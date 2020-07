Alejandro Angulo envío crudo mensaje desde cárcel de Valparaíso donde cumple condena por muerte de Daniel Zamudio

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha estado denunciando que uno de los cuatros condenados por tortura y muerte a Daniel Zamudio en el año 2012, Alejandro Angulo, a través de registros audiovisuales ha amenazado de querer “matar a mas personas”.

“¿Quieren que me vuelva loco y mate a otro weón?, ¿eso quieren? Están a punto de conocerme basuras culiás, weón. Conmigo no conchetumadre, conmigo no (sic)”, es parte del inicio del video.

“Me han visto muy piola, weón. Les voy a sacar la conchesumadre giles culiaos. Basuras de mierda. Esta ciudad está llena de weones hediondo a pescado. No tienen idea”, hace parte de lo comunicado cuando Angulo perdió uno de los controles de su videojuego.

Así mismo, el movimiento destaca que es gravísima la situación y mucho mas cuando este individuo tenga acceso a beneficios como videojuegos.

“Esta es una situación gravísima y que raya en un absurdo cruel, pues la amenaza se habría originado porque a Angulo le quitaron un Joystick. Esto hace preguntarnos, ¿qué hace un sujeto en la cárcel con este tipo de beneficios? Esto es una burla, un abuso”, indican en un comunicado.

Por su parte, Gendarmería comunicó que:

“Frente al video que circula en redes sociales y donde se puede apreciar al interno condenado Alejandro Angulo, se informa que Gendarmería efectuó un procedimiento de registro y allanamiento en el módulo habitado por dicho privado de libertad. Esto con el objetivo de incautar elementos prohibidos por la administración penitenciaria. Estas acciones se realizan de forma constante y permanente en las distintas unidades penitenciarias de la región”, señalaron.

“Además, y ante las amenazas vertidas por el condenado, la institución realizará la denuncia respectiva ante el ministerio público. De igual forma, a estas medidas se suma el inició de una investigación interna para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las medidas a efectuar. El resultado de la misma será informado al Movilh por el Departamento de Promoción y Protección de Derechos humanos de Gendarmería”, sentencian.