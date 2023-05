Alejandra Valle se lanzó con todo contra el Gobierno por triunfo de republicanos

La periodista Alejandra Valle reaccionó a los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales y se lanzó tremendas declaraciones contra el Gobierno.

La comunicadora primero deslizó una crítica a los canales de televisión, por no darle relevancia al cerca del 20% de votantes que decidió anular.

“No sé si les llamó la atención que (los canales) no tenían la opción. Dentro de todas las cosas que aparecían, no estaba esa opción; no te permiten la perspectiva de aquello, porque no obtuvo pocos votos”, dijo la periodista en La Voz de los que sobran.

Luego, Valle aseguró que “la derecha, en su conjunto, especialmente la más extrema, están celebrando. Están sacando cuentas alegres. ¿Por qué? Porque ganaron el relato”.

“Para mí, el primer error es del gobierno. Y es haber impulsado este proceso constituyente. Yo, particularmente, nunca creí que fuese el momento después de lo mal que quedamos el 4 de septiembre, del desorden, del ánimo y desanimo”, argumentó Alejandra Valle.

Además, recalcó que “nunca pensé que era una buena idea comenzar un nuevo proceso constituyente. La gente no está interesada y vota finalmente como lo dijeron los Republicanos y les vale este gran triunfo. ¿Es un triunfo o no es un triunfo para el Partido Republicano? Para mí es un triunfo total”.