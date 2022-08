Alejandra Valle sacó la voz tras apoyar el asqueroso show degenerado en Valparaíso

La periodista y animadora del programa "La Voz de los Que Sobran" apoyó la performance que realizó el grupo travesti en el Puerto.

Repudio y asco nacional causó el espectáculo que ocurrió en el evento Apruebo Trasnformar de la ciudad de Valparaíso, debido a la presentación del grupo musical travesti Las Indetectables, en el que una de las integrantes se metía parte de una bandera chilena en su trasero.

Tras esto, la animadora del evento, Alejandra Valle, se llenó de críticas en redes sociales por sus dichos tras el acto, y en concreto, por no detener al grupo musical en el momento. Tras el término de la presentación, la periodista se refirió a la reacción de partidarios del Rechazo, la cual se habría manifestado a través de comentarios en la transmisión en vivo del evento, a través de la cuenta de Instagram, La Voz de Los Que Sobran.

“Se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo por el show de Las Indetectables (…) les cuesta entender cualquier cosa que no sea literal” comentó la periodista, para luego agregar que “los bots no son capaces de entender una metáfora”.

Tras recibir una serie de merecidas críticas en redes sociales, donde al cierre de esta nota sigue siendo uno de los temas más comentados en Twitter, la concejala de Ñuñoa realizó un balance de lo sucedido y aprovechó de compartir un comunicado por parte de Apruebo Transformar.

“Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanza en el Apruebo y el futuro que nos abre. Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo“, dijo la comunicadora a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el comunicado repudió la “performance” de Las Indetectables, afirmando que la organización del evento no tenía conocimiento del espectáculo, haciendo énfasis en que “este hecho no representa en lo absoluto las ideas ni las acciones Apruebo Transformar“.