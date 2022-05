Alejandra Valle hizo el ridículo al criticar el actuar de Carabineros en la ex Posta Central

La periodista criticó que los efectivos policiales no permitían las atenciones médicas, pero ignoró que los desmanes y saqueos lo empezaron los delincuentes de izquierda.

Alejandra Valle.

La periodista y concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle, emitió una dura crítica contra Carabineros de Chile por su actuar en una velatón que terminó con los ya conocidos desordenes liderados por terroristas de izquierda (como Rafael Montecinos), en las inmediaciones de la ex Posta Central de Santiago.

La comunicadora, que suele tener una mirada solo desde su mirada política de la izquierda, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “¿Qué tiene que pasar para que Carabineros deje de actuar con esta violencia, con este nivel de impunidad? Fuera Yañez”. Además, dijo que “ya que les importa tanto y al parecer no se han informado, esta era una velatón por Denisse Cortés, estudiante de Derecho fallecida”.

“En ese contexto, los señores de COP aplastaron a una mujer con un zorrillo, quien perdió el sentido. Luego la rodearon y no permitieron la atención médica”, agregó. “Si a ustedes les parece que esta violencia es normal, si no permiten la atención médica, que ni siquiera en la guerra se puede hacer según los tratados internacionales, pues pase de largo porque no me interesa su falta de humanidad”, dijo la comunicadora.

Por otro lado, pidió que “no pongan a EEUU de ejemplo, porque no puede haber país peor para seguir que ese donde las policías te matan por ser negro”. Finalmente, afirmó que “PD: mientras esto sucedía, al frente saqueaban una farmacia, pero a esas personas no las reprimieron ni tomaron detenida”, cerró.