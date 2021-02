Alejandra Valle exhibió las duras consecuencias que le dejó en la cara el COVID-19

La periodista decidió utilizar las redes sociales para mostrar su rostro y entregar un mensaje hacia el resto de la población.

La periodista nacional Alejandra Valle decidió mostrar las consecuencias que el COVID-19 ha dejado en su cara. Hace un tiempo contó que se había contagiado en medio de esta pandemia. "Se confirma que soy positiva para COVID-19. Estaré un poco desconectada por algunos días", señaló.

Por medio de las stories de Instagram, la comunicadora compartió una fotografía sin filtro de su rostro para enseñar uno de los efectos que la enfermedad tuvo en ella y que hasta el momento ha permanecido sin poder sacarlo.

Por lo mismo subió una selfie, y escribió lo siguiente: "Como que odio un poco estas ojeras post Covid que no se van", publicó en su plataforma digital. La fotografía, sin ningún tipo de filtro, evidencia unas grandes sombras debajo de sus ojos.

Te puede interesar: Colegio de Profesores entregó carta en La Moneda para exigir salida de ministro Palacios

Hace una semanas Valle publicó otra foto para dar cuenta de que había dejado atrás la enfermedad. "Estoy saliendo por fin del #covid_19. Es una enfermedad ruda, difícil. Hoy estuve en el programa y me cansé muchísimo. Pero estoy tan feliz de estar de salida ya. Gracias a todes los que me mandaron buenos deseos. De todo corazón: gracias, me siento más fuerte", redactó en su perfil.

A continuación, pueden ver las imágenes: