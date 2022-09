Alejandra Valle no ocultó su tristeza tras la derrota del Apruebo en el Plebiscito

La animadora del programa La Voz de los que Sobran, Alejandra Valle, analizó en sus redes sociales los resultados del plebiscito constitucional de salida realizado durante la jornada del domingo en todo el territorio nacional y embajadas en el extranjero.

La comunicadora utilizó sus redes sociales para indicar que, según su visión, “la verdad no pudo ganar”, por lo que se mostró un poco decepcionada con los resultados emanados por los chilenos y chilenas.

“Nos hemos farreado una tremenda oportunidad. Tengo claro haber estado en el lado correcto de la historia junto a muchas y muchos que dejamos los pies en la calle, combatiendo el poder del dinero, de los medios, de la mentira y las malas artes. La verdad no pudo ganar”, expresó.

Recordemos que la animadora estuvo en el centro de la polémica tras animar el polémico acto del grupo travesti Las Indetectables, en Valparaíso. Su reacción tras el show la había hecho ser foco de críticas durante el pasado fin de semana.

Por lo anterior, había utilizado su vitrina en el programa La Voz de los que Sobran para disculparse por lo sucedido en aquella región. “Como que no tengo superado el shock de lo que pasó. Seré honesta: No comparto en nada el show. De hecho, había estado discutiendo con las performistas todo el rato, porque ellas se subieron de una forma muy altanera al escenario”, acusó en ese entonces.

“No me estoy sacando el pillo, porque sé que la embarré al no frenar el espectáculo. Debí haberlo hecho, pero la organización estaba muy mala”, cerró.