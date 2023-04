Alejandra Valle asegura que Camila Vallejo le ofreció una candidatura a la Convención

La actual concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle, reveló el pasado fin de semana una pasada conversación telefónica que tuvo con la actual ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Durante su participación en La Divina Comida de Chilevisión, la comunicadora contó que estuvo a punto de postularse a la Convención Constitucional en 2021.

"Estuve cerca de ser constituyente. Me lo ofrecieron dos veces, pero con (Daniel) Stingo no podíamos ir los dos y dejar (el matinal) La Voz de los que Sobran votada", expuso la profesional de las comunicaciones. "De hecho, me llamó una actual ministra… Pucha, no sé si echarla al agua…", lanzó la periodista en el espacio de culinario y de conversación.

Alejandra Valle y Camila Vallejo.

"Me llamó (la entonces diputada) Camila Vallejo, porque también me ofreció ser constituyente. Y cuando le dije ‘pucha es que ya no puedo, me decidí que no, porque va Daniel…’, me dijo: ‘¡Hasta cuándo los hombres van en los puestos de las mujeres!’", aseguró.

Finalmente, la controvertida periodista octubrista explicó el motivo por el cual descartó su postulación a la Convención Constitucional: "No es que sea hombre y yo sea mujer, sino porque a mi me gusta mucho el periodismo y no tenía ganas de dejar el programa".