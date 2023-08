Alejandra Valle arremete contra Repenning por su escandaloso despacho en inundaciones

Alejandra Valle se lanzó con todo contra José Luis Repenning por su comentado despacho para el matinal Tu Día (Canal 13), donde tenía la mitad de su cuerpo cubierto por las inundaciones que azotan a la zona central del país. La periodista lo calificó como “morboso”.

La comunicadora en su programa La Voz de los Que Sobran, tuvo duras palabras para los medios que acusaron una supuesta “ausencia del Estado” en la emergencia, pero que al mismo tiempo montaron un “show” con lo que le estaba sucediendo a la gente.

“Lo que vemos es un show morboso como este: José Luis Repenning. ¿Era necesario que se metiera hasta la cintura al agua para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no, eso es morbo. Eso se llama show y no sirve de nada, no ayuda en nada”, disparó Ale Valle.

“Informemos, pero no nos detengamos a hacer un show de las desgracias de las personas”, afirmó.

Repenning se defiende a todas críticas como la de Alejandra Valle

José Luis Repenning salió a defenderse de las críticas como la realizada por su colega periodista, el comunicador aseguró que “esos comentarios no tienen fundamentos” y utilizó la instancia para hablarle a las autoridades.

“Cuando muestras que el agua te llega a la cintura, y más, lo que estás evidenciando es la dimensión de la catástrofe (...) No hay otra forma. Ya que las autoridades no ingresaban, eran los periodistas los que dábamos a conocer lo que estaba pasando”, comentó en conversación con Página 7.