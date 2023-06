Alejandra Matus se lanza con todo contra Catalina Pérez

La periodista Alejandra Matus analizó la polémica que involucra a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) en los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva (vinculada a Revolución Democrática).

“Aquí hay conflicto de interés evidente. Si hay algo más tendría que decirlo la justicia, pero a ojo de cualquiera, hay un conflicto de interés en esa operación. Y Catalina Pérez debió dar un paso al costado inmediatamente y no salir a defender lo indefendible”, lanzó Matus.

En el programa La Cosa Nostra, la comunicadora agregó que “esa declaración que hizo de que no aceptaba de que se le responsabilizara por la acción de ‘estos otros hombres adultos’ a los que parecía no conocer, me parece impresentable, porque de alguna manera intenta envolverse sutilmente en la defensa de género para decir que, en el fondo, se le atribuye esta responsabilidad por ser mujer y no es así”.

“Ella pudo haber sido hombre y beneficiar a otro hombre o mujer, lo que sea... si tiene una relación amorosa con ella y se adjudica un proyecto, lamentablemente es un conflicto de interés. Aquí y en la quebrada de ají”, agregó la periodista.

Finalmente, Alejandra Matus expuso que “cuando yo propongo que vengo a hacer política de una manera distinta, que somos ‘los hombres nuevos’ y ‘las mujeres nuevas’, con mayor razón”.

Recordemos que la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió un oficio para investigar y determinar si existen delitos en los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.

