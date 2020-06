Alejandra Matus respondió las acusaciones de "Fake News" por parte de Jaime Mañalich

La profesional dedicada a la investigación ha sido la primera voz para alertar las malas gestiones que ha llevado el Gobierno de Chile en la pandemia de Covid-19.

La periodista nacional Alejandra Matus concedió una entrevista al medio digital "El Desconcierto", donde aprovechó de referirse a las acusaciones de del ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien la tildó de realizar "fake news".

Ante eso, la profesional reveló que "antes ya me había dedicado varios mensajes con la idea de que había gente esparciendo información falsa, según él; o con ese concepto del ‘viroterrorismo’", expresó.

"Lo de la fake news me pareció injusto y desproporcionado. Tirar toda la caballería del peso del Estado sobre una periodista que no tiene más poder que su computador y el wifi me parece absolutamente desproporcionado. Presumir o atribuir intenciones, también, porque él ni siquiera ha hablado conmigo ni me conoce", detalló.

"En lo emocional, me pareció injusto desde el punto de vista profesional. Me dolió que me pusiera en una banda de fake news porque soy una periodista profesional. Fake news o bulo es por definición una información inventada con un propósito político o espurio. No es una información imprecisa, ni un error. Yo no hago eso y nunca lo he hecho. La acusación fue grave, gratuita e hirió mi honor profesional", agregó.

Matus explicó que "me hirió la demora en considerar una información que era vital para adoptar medidas que se terminaron adoptando demasiado tarde o que todavía no se toman en algunas regiones, como las cuarentenas o la ayuda social para las familias. Ese debería ser el foco de la autoridad política, en vez de estar viendo fantasmas donde no los hay y tratar la información discrepante con sus informes como si fuese una contienda política".

Mal manejo del Gobierno

Ante el deplorable manejo que ha tenido el Gobierno de Chile a la hora de enfrentar la pandemia -como los cambios metodológicos en el registro de personas contagiadas y fallecidas; la inclusión de los asintomáticos y la exclusión de éstos como nuevos contagios, entre otros-, la periodista explicó que esto "es un desastre desde el punto de vista de la confianza y la claridad".

"Cuando uno da mensajes confusos, no sólo en relación a las cifras, sino en lo que el gobierno presume o prevé que va a pasar más adelante, es que no se aprendió nada de los tres meses de ventaja que Chile tuvo en relación a lo que pasó fuera", detalló.

Además, la profesional comentó que "las autoridades, que tienen el rol de proteger a la población, no se lo toman con la suficiente seriedad. Por supuestos que el virus y su letalidad no son responsabilidad del gobierno, pero sí lo es ajustar sus políticas de acuerdo a lo que le dice la ciencia. El gobierno se ha resistido a implementar (o lo hace parcialmente) las propuestas que se han sugerido desde los primeros días".

"Es grave por la confusión y desconfianza que provoca en la población porque las medidas que se piden son drásticas. Hay que mostrar la realidad y los riesgos que hay si no se respeten las cuarentenas, pero ese mensaje se ha perdido y enturbiado por la actitud cambiante y la falta de transparencia con los datos duros", cerró.