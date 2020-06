Alejandra Matus publicó un nuevo golpe informativo en redes sociales

La periodista lanzó sus dardos contra las empresas que siguen funcionando de manera presencial a pesar de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La periodista nacional Alejandra Matus publicó los resultados de una nueva investigación realizada desde New York, donde denunció que una serie de empresas no esenciales se encuentran sacando salvoconductos con giros que no les corresponden para que sus trabajadores acusan a sus fuentes laborales de forma presencial.

La comunicadora social escribió el siguiente mensaje en redes sociales:

“Abro hilo sobre empresas que piden salvoconductos colectivos para sus trabajadores invocando un giro que no tienen, o que desarrollan actividades no esenciales aprovechando un giro incluido en instructivo de cuarentena (el último emitido el 17 de junio)”.

Dentro de los nombres, aparecen Growing (gestión de contratos externalizados), el retail de Fashion’s Park, el hipódromo Valparaíso Sporting Club, Enel, Acciona, Colgram S.A., Wom y Maestranza, que serían solo algunas de las empresas que estarían incumpliendo con las medidas requeridas para proteger a su personal.

Uno de los casos más inéditos es el de Fashion’s Park, dedicada a la venta de ropa, que está sacando permisos colectivos para más de 70 personas con giros como “empresa de seguridad”. Incluso, a veces las trabajadoras y trabajadores sacarían permiso individual para visita médica o trámites bancarios que nunca realizan.

También aparecen empresas de energía como Enel y Acciona. “Aprovechan el ‘giro’ (considerado esencial) para continuar construcción de plantas solares que, como operarán en el futuro, no son imprescindibles. Decisión, dice fuente interna, se debe a presiones de mandantes italianos y españoles”, explica la profesional de las comunicaciones residente en Estados Unidos.

O Colgram S.A., un holding de empresas de vestuario y zapatos para niños, como Colloky y Opaline, que como denuncia Matus estaría operando con un salvoconducto para supermercados.

Uno de los casos más controversiales es sobre el hipódromo viñamarino "Valparaíso Sporting", quienes retomaron las actividades hípicas por casi tres semanas.

La periodista denuncia que el recinto "transmite carreras internacionales y abre oficina para recibir apuestas c/ tarjetas de prepago. 20 a 25 cajeras acuden a oficina diariamente c/ permiso obtenido con RUT diferente al de empleador, bajo rubro no esencial de "telecomunicaciones hípicas".

Al ser una empresa con giro de "telecomunicaciones hípicas", entra en la legalidad para su funcionamiento como trabajo esencial, tal como ocurre con los canales y medios de comunicación.

Para finalizar el hilo, la periodista afirma que “la mayoría de los casos señalados han sido denunciados a la Intendencia Metropolitana, Inspección del Trabajo y/o Minsal, sin que se hayan tomado medidas o sin que se hayan aceptado denuncias (como caso de Minsal) por no ser la sede donde deben plantearse las quejas”.

Revisa el hilo aquí:

Abro hilo sobre empresas que piden salvoconducto colectivos para sus trabajadores invocando un giro que no tienen o que desarrollan actividades no esenciales aprovechando un giro incluido en instructivo de cuarentena (el último emitido el 17 de junio). 1/9 — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Growing (gestiona contratos externalizados) En primera cuarentena, dispuso teletrabajo, pero cuando medida se renovó optó por pedir que empleados concurrieran a las oficinas. Primer salvoconducto lo sacó como empresa de "seguridad" y dos últimos, como "farmacia". 2/9 pic.twitter.com/5QqOf39AKA — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Fashion’s Park (venta de ropa) pide presencia de administrativos en reuniones de oficina. Saca permisos colectivos para más de 70 personas, con giros como "empresa de seguridad". A veces, empleados deben sacar permiso individual para visita médico o trámite bancario falsos. 3/9 pic.twitter.com/cAD8yg7Gke — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Sporting Club Valparaíso transmite carreras internacionales y abre oficina para recibir apuestas c/ tarjetas de prepago. 20 a 25 cajeras acuden a oficina diariamente c/ permiso obtenido con RUT diferente al de empleador, bajo rubro no esencial de "telecomunicaciones hípicas". 4/9 pic.twitter.com/1YnvsgCRUx — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Enel y Acciona, empresas de energía, aprovechan el "giro" (considerado esencial) para continuar construcción de plantas solares que, como operarán en el futuro, no son imprescindibles. Decisión, dice fuente interna, se debe a presiones de mandantes italianos y españoles. 5/9 pic.twitter.com/T3dk6khMS4 — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Colgram S.A., holding de empresas de vestuario y zapatos para niños, como Colloky y Opaline, está operando con un salvoconducto para supermercados. 6/9 pic.twitter.com/vcrEksFdZ5 — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Trabajadores subcontratados atienden sucursales de distribución y venta de celulares Wom que siguen abiertas (pinchar link). Operación y mantención de empresas de telecomunicaciones se consideran esenciales, pero instructivo no incluye venta a público. 7/9 https://t.co/dnfMLXK6Er pic.twitter.com/6ZRnt9TTaU — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020

Maestranza que provee estructuras de acero para proyectos de expansión minera que se abrirán en el futuro, siguen con trabajo presencial a pesar de que instructivo considera esencial solo operaciones mineras en curso. 8/9 pic.twitter.com/uTooOtwdO8 — alejandra matus (@alejandramatus) June 21, 2020