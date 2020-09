Alejandra Matus realizó una férrea defensa a Daniel Jadue en televisión

La periodista explicó que "ha habido anticomunismo en Chile, y es injustificado, porque el PC chileno se ha portado siempre de manera democrática".

Mucho ruido han causado las palabras del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien participó en el programa "Pauta Libre" de La Red, donde dejó una serie de frases polémicas, como que hay actos terroristas, pero que estos vienen desde el Estado en algunas ocasiones.

Ante eso, la periodista Alejandra Matus salió en su defensa. El mismo se refirió a los casos de violencia que se registran en La Araucanía.

La profesional explicó que "ha habido anticomunismo en Chile, y es injustificado, porque el PC -chileno- se ha portado siempre de manera democrática. Y le sacan la URSS, Mao Tse-tung… bueno, también uno podría estar trayendo todos los días a Hitler para hablar de la UDI".

El alcalde de Recoleta recalcó que lo que ha fallado en dicho lugar no es sólo la falta de política, sino que ha sido causa del dominio que ejercen grupos de empresarios. Además, aseguró que "los mismos vienen controlando a un sector importante de la política hace mucho tiempo".

"Me hubiera encantado que todos los que se dejaron controlar hubieran terminado en la cárcel y no se dejaran controlar en sus puestos como si nada hubiese pasado", agregó el edil.

Alejandra Matus también había dicho en las últimas semana que "en Chile hay tres países paralelos que no se comunican: en el país de Carabineros (Rodolfo) Stange es un héroe, y en ese país no hay violaciones a los derechos humanos, y cualquier intento de la justicia por investigar las acciones de los uniformados en cualquier época es una especie de agresión. Es una policía que no se ha revisado, no tiene un departamento de investigaciones internas lo suficientemente fuerte e independiente como para darle otro sentido a la policía chilena”.

"Este país es totalmente disonante con las aspiraciones políticas que ha expresado una gran mayoría de chilenos que vive en otro país. La gran mayoría de los chilenos está esperanzado por una nueva constitución que pondría de cabeza el actual orden de cosas. Por lo menos le daría una nueva función o reformaría Carabineros”, cerró.