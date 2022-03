Alejandra Matus realizó una coqueta confesión sobre Joaquín Lavín en La Divina Comida

Un divertido momento se vivió en el nuevo capítulo de “La Divina Comida” , el cual tuvo de invitados a Flor de Rap, Claudio Olate, Luis Mateucci y Alejandra Matus.

Una de las grandes sorpresas fue la revelación de la periodista Matus sobre sus años en la universidad. La comunicadora confesó haber estado enamorada de uno de los grandes nombres de la política chilena: Joaquín Lavín.

Tal como contó en el programa, en aquel entonces la periodista estudiaba en la Pontificia Universidad Católica, en la cual el militante de la UDI hacía clases. “Clases de economía me hacía Joaquín Lavín. Yo lo encontraba…. me encantaba”, confesó.

“Me gustaba Joaquín Lavín, me sentaba en primera fila a mirarle la boca. Tenía una boca carnosa así y yo… (con la boca abierta)”, agregó, desatando la risa de los concursantes por las sorpresivas declaraciones.

Olate le preguntó cómo era en ese entonces el ex alcalde, a lo que Matus explicó que era “como un nerd de lentes, jovencito, jovencito, y con sus apuntes, muy tímido. Eso a mí me despertaba los demonios”. Sin embargo, aclaró que ya no le gustaba el político porque está “muy operado”.