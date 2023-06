Alejandra Matus defiende a Miguel Mellado y critica a Boric

Gran debate generó la opinión de Alejandra Matus sobre el episodio del audio que grabó en secreto y filtró a la prensa el diputado Miguel Mellado (RN), en una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la Macrozona Sur.

“Primero, no puede haber reunión secreta en un espacio público, de suyo público, como es Cerro Castillo, y con personajes públicos en funciones públicas. No es un acto privado en ningún sentido”, comenzó afirmando la periodista en el podcast La Cosa Nostra.

A diferencia de las voces que piden sancionar y llevar a la justicia al diputado, la comunicadora aseguró que “el señor Mellado podría no haber grabado, podría haber tomado notas y difundir lo que allí se estaba diciendo, con todo derecho”.

“Para mí, esta es una chambonada política”, aseveró en el programa.

Alejandra Matus criticó a Boric

Matus se lanzó contra el Presidente Boric y contra Mellado, pues a su juicio, “el peso de la prueba recae en él”.

“Si yo quiero tener una reunión privada con alguien, no me voy a juntar en Cerro Castillo. No me voy a juntar con 18 parlamentarios de distintas tendencias y algunos sin ningún incentivo para guardar secreto respecto de lo que estoy conversando”, reflexionó.

“No era una conversación secreta. Tampoco era de aquellas conversaciones que la ley resguarda porque daña la seguridad nacional. Esta idea que se intenta imponer de que se ha faltado a la figura presidencial porque había que mantener la reunión en secreto, es de un sentido oligárquico asqueroso”, lanzó.

En respuesta, el sociólogo Alberto Mayol le hizo ver que no estaba de acuerdo en algunos puntos. “Eso significaría que cualquier funcionario público pueda ser grabado sin su consentimiento. Eso no es real”, indicó. Y que la ley tipifica el delito de “grabar sin consentimiento de un tercero”, con lo que el debate prosiguió un rato.