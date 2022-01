[VIDEO] Alejandra Fosalba encendió el verano con atrevido bikinazo en la piscina

La querida actriz -que nunca envejece-, enamoró a sus seguidores con la postal publicada en sus redes sociales.

Alejandra Fosalba

La actriz nacional, Alejandra Fosalba, parece no sufrir del paso de los años en su cuerpo, ya que siempre se muestra radiante a la hora de compartir regalos para sus seguidores en redes sociales.

Y el primer obsequio del 2022 fue el que compartió este lunes a través de su cuenta de Instagram, donde mostró un atrevido bikinazo desde la piscina de su casa.

“2022 Con todo !!! Partí el año media perdida por estos lados pero me puse a ordenar la casa full … me pasa que cuando ordeno de alguna forma me ordeno a mi misma también”, escribió de entrada junto al video.

“Pero tuve mi momento para relajarme, para quererme, sentirme orgullosa de mis logros, de mis sueños cumplidos, de mis proyectos y todo lo que se viene”, agregó.

Finalmente, señaló que “solo agradecer y comprobar un nuevo año que mantener una actitud positiva , entregar buenas energías y sonreír el universo siempre lo devuelve . Este 2022 será gran año para todos. Decretado. Gracias por todo el apoyo, de todo corazón”, cerró.

Mira el video acá: