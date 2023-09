La periodista Alejandra Valle se fue en contra de Juan Cristóbal Guarello tras criticar la película “El Conde” del director Pablo Larraín.



La periodista encontró que el comunicador deportivo era exagerado y que la película era una apreciación del director nominado al Oscar.



¿Qué le dijo Ale Valle a Guarello?



Guarello señaló sobre la cinta que “tuve la mala idea de ver la película El Conde (...) y estoy cansado de que el señor Pablo Larraín falsifique la historia de Chile”.



Así mismo mencionó. “Esta película ya no se aguanta, es una banalización de la historia de Chile. Se nota que Larraín no tiene idea de quién era Pinochet. Lo hiciste inmortal, trascendente, Pinochet era otra cosa hueón, se nota que no tienes idea”.



Frente a estas críticas la periodista salió al rescate de Larraín en el programa “La voz de los que sobran”. “A mi impresión, es más una crítica a Pablo Larraín y su visión de la realidad, sesgada seguramente por quién es. Es la visión del director”, dijo.



Para luego agregar que “hay una apuesta de hacer una película distinta, con buenas actuaciones y dirección de arte. Es interesante, más allá de la crítica especial que hacer Guarello a Pablo Larraín”.



Finalmente señaló. “Igual es relevante, pero no me parece que sea imprescindible. Por eso encuentro que Guarello le poner color, aunque me parece que él tiene derecho a decir lo que quiera. Es una película y todo el mundo tiene derecho a criticarla (...) Y me parece falaz, también; hacerlo sólo para criticar al director”.