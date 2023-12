En el programa “La Voz de los que Sobran”, el abogado Daniel Stingo realizó una intervención a modo de descarga por las críticas a Daniel Jadue, quien le bajó el micrófono a una periodista de CNN. En la instancia la comunicadora Alejandra Valle se sintió ofendida por Stingo, al referirse en malos términos a la profesión periodística.



“Ya habían conversado que el punto de prensa era afuera, él estaba entrando a un local de votación a votar, y el micrófono estaba en la cara... uno opta cuando hablar o no, a menos que haya un delito. ¿Por qué tienen que obligarte a hablar si tú no quieres hablar con el micrófono en la cara? También hay un hostigamiento a una persona con la que ya se había llegado a un acuerdo de hablar afuera”, señaló en primera instancia el exconstituyente.



Ale Valle se molestó con Daniel Stingo



“Me parece pésimo y me da lo mismo lo que piense el Colegio de Periodistas, porque no soy periodista... esa defensa corporativa me parece pésima, un despropósito. Me cargan las defensas corporativas”, señaló Stingo.



“Aquí claramente es un hostigamiento. ¿Dónde está el Colegio de Periodistas diciendo que aquí hay un hostigamiento de una profesional nuestra? No lo hacen”agregó.



“Es una anécdota, no es importante, pero si vamos a analizarlo, analicémoslo bien. Lo siguió hostigando sin pedirle autorización, lo sigue haciendo cuando él le baja el brazo y está en un lugar de votación. Por todos lados, me parece que el alcalde tiene toda la razón en hacerlo y me importa un pucho los periodistas, sus mentiras y acosos, porque son expertos en mentiras”, declaró.



Sin embargo, antes de terminar lanzó un comentario que no dejó indiferente a Valle.“Perdonen, esa es mi opinión, gracias a Dios no soy periodista”, dijo.



“No voy a seguir porque me parece un poco ofensivo” reaccionó la periodista, ante lo que Stingo aclaró “no es para ti, tú no haces eso”. “Yo soy periodista, Daniel”, cerró ella.