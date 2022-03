Ale Valle hizo el ridículo atacando sin motivos a Rodrigo Herrera en La Voz De Los Que Sobran

La periodista Alejandra Valle no lo está pasando bien. La concejala de Ñuñoa se encuentra en el centro de la polémica tras cuestionar el apoyo de la ministra Izkia Siches a Carabineros.

Recordemos que la secretaria de Estado afirmó que la policía uniformada “cuenta con todo nuestro respaldo para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas”. Ante esto, la comunicadora lamentó “esta declaración al estilo Piñera, más en este día (del pasado joven combatiente)”.

Q triste esta declaración al estilo Piñera, más en este día... Plop! https://t.co/0XDPb0Ejth — Siliconvalle (@siliconvalle) March 29, 2022

Sin embargo, y lejos de apaciguar los ánimos, durante la emisión del pasado miércoles del programa La Voz de los que sobran, la periodista aclaró que “yo considero que las críticas pueden ser constructivas y deben ser consideradas de la forma y la persona que vengan. Yo me sentí súper agredida ayer y me pareció súper exagerado llegar a ser trending topic (en Twitter) porque no me pareció el discurso de Izkia. No hice una crítica a Izkia, hice una crítica a ese discurso en particular”.

“Nunca pensé que era yo la izquierda y el octubrismo, porque así fue como me ridiculizaron”, añadió tras las afirmaciones que lanzó el medio "Gamba" en contra de ella.

Y a pesar de mostrar su descargo, la concejala no encontró nada mejor que desquitarse con su compañero de labores Rodrigo Herrera, quien reaccionó con un sutil: “Pero eso no te lo dije yo”.

“Pero me lo estás diciendo desde que partimos el programa. Me siento agredida por ti hoy, y te lo tengo que decir o no voy a poder seguir adelante de forma tranquila”, replicó la periodista.

"No, yo no te he agredido bajo ningún punto de vista. Ale, yo te quiero mucho, pero lo que estás diciendo es inaceptable porque yo no te he agredido bajo ningún punto de vista", aclaró Rod.

Fue aquí donde la comunicadora se lanzó una frase sin sentido. "Me siento agredida por tu punto de vista", señaló, teniendo la rápida respuesta de su colega: "¿Cómo te van a agredir las opiniones?".

Revisa el resto del diálogo acá:

Ale Valle: ¡Porque me están hueveando desde ayer!

Rodrigo Herrera: Yo no estoy hablando de ti, estaba hablando de la situación de Jadue, no todo pasa por ti. Yo soy muy respetuoso en tus puntos de vista, lo importante es solucionar los problemas (...) no me vengai a decir que te estoy agrediendo porque estamos discrepando en una opinión. Seamos buenos para poder tener una mirada reflexiva. Yo a ti no he agredido.

Ale Valle: Yo no tengo ningún problema con divergir, de eso se trata del programa.

Finalmente, la periodista retomó el tema y ofreció disculpas. “Rodrigo, sí, te pido disculpas. Disculpa por descargarme contigo por una cuestión que me tiene mal desde ayer”.