Ale Valle apunta contra Neme: exponen potente audio del comunicador 

En el programa La Voz de los que Sobran, Alejandra Valle se fue con todo en contra del periodista José Antonio Neme, luego de que este criticara el mensaje de los adherentes del alcalde de Recoleta quienes acompañaron al político del Partido Comunista a las afueras de los Tribunales de Justicia. En concreto Neme apuntó contra los seguidores por decir que la prensa y televisión mienten.

“A toda esa gente que cree que los medios mienten, les voy a decir lo siguiente: en vez de preocuparse de los medios tradicionales, ocúpense de los medios tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? ¡Cómprense un medio! Eso es lo que deberían hacer” lanzó Neme en el matinal. Frente a esto Ale Valle apuntó en su contra.

Neme le manda audio a Valle

“La gente no se puede comprar un medio para decir lo que quiere, lamentablemente. (Dice) ‘cómprense un medio’, pero nosotros no ganamos 14 millones de pesos todos los meses como usted”, lanzó la comunicadora generando la reacción instantánea del periodista, quien decidió enviarle un audio aclarando su postura.

“Cuando una persona pide derecho a réplica, hay que leer su carta y siempre lo hemos hecho. Y esta no va a ser la excepción” dijo Valle al reproducir el audio en su programa. En la nota de voz el comunicador partió diciendo. “Queridos de La Voz de los que sobran, como ustedes son un medio absolutamente pluralista y abrazan la libertad de expresión a todo evento, espero que muestren esta declaración que yo voy a hacer” dijo.

“Primero, decirles que los escucho prácticamente a diario, me encanta, y la mayoría de las veces no estoy muy de acuerdo con lo dicen y otras veces estoy muy de acuerdo. Cuando me refiero a adquirir un medio, creo que el Estado tiene harta plata y que, en vez de quejarse desde lo público, se podría construir un escenario de medios de comunicación que tuvieran una función que se alejara de la utilidad de los privados, que también es muy legítima” añadió.

“La acusación de que los medios mienten, vienen desde que el hombre es hombre. Para Trump también los medios mienten, igual que para algunos en la izquierda chilena. Curioso” cerró.

