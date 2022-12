Aldo Schiappacasse culpó a los hinchas como responsables del fracaso de la U

El periodista deportivo, Aldo Schiappacasse, se refirió durante las ´últimas horas al polémico fichaje de Matías Zaldivia en Universidad de Chile, realizando una profunda reflexión al respecto y manifestó una potente crítica respecto al comportamiento de gran parte de la hinchada azul con este caso, como también con otras situaciones.

“Lo que tiene que entender el fútbol, de una vez por todas, es que los que le han hecho daño a la Universidad de Chile no son jugadores que vienen de otras instituciones, sino que son los hinchas”, expresó el periodista en la edición del pasado jueves de Todos Somos Técnicos.

“La U no tiene estadio no porque no hayan el esfuerzo de tener un estadio, sino porque nadie acoge a los hinchas de Universidad de Chile. Esa es una pérdida lamentable para el fútbol chileno, que un equipo como la U no tenga estadio”, agregó.

Aldo Schiappacasse.

Tras esto, el comunicador retomó el asunto de Zaldivia. “Todos estos gallos que van a rayar las murallas y todas esas cosas, son la expresión extrema de una cuestión que le hace bien al fútbol, en términos del debate y la discusión, pero tampoco hay que tomárselo demasiado en serio. Son gallos extremos que tienen que ser controlados por el club. Son unos pocos que los clubes no son capaces de marginarlos y por el contrario, los acogen”.

“Yo encuentro que está bien que se debata, que está bien que no caiga bien al comienzo y que está bien que Zaldivia tenga que hacer el camino largo para ganarse el afecto de la Universidad de Chile, esa es una cuestión importante, pero no hacerle caso a los que habitualmente quieren prender la pradera”, continuó.

En cuanto a lo hecho por Azul Azul al contratar a Matías Zaldivia, el rostro de TNT Sports comentó lo siguiente: “Me parece que es una buena señal, de una dirigencia que ha sido increíblemente cuestionada, y con razón, porque han hecho muchas cosas malas, que al menos hayan provocado ruido en el mercado de verano”.