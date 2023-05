Aldo Sanhueza niega ser un abusador sexual y confirma que asumirá como consejero constitucional

A través de un comunicado, el recién electo consejero constitucional por la Región del Biobío, Aldo Sanhueza, se declaró totalmente inocente de la denuncia de abuso sexual por la cual fue detenido en marzo de 2019.

La víctima declaró que viajaba a su lado en un bus interprovincial y llamó a Carabineros para denunciar que sorpresivamente le había tocado sus genitales. El imputado libró del juicio al aceptar los cargos y llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Pese al escándalo, Sanhueza fue electo con alta votación y hoy, al conocerse fuertes detalles de la denuncia, presentó su renuncia al partido republicano.

Tras ello, y sin hablar con la prensa, emitió un comunicado afirmando: “siempre mantuve mi total inocencia sobre la acusación formulada”.

El hombre desconoció el relato de la mujer “Ignoro las razones por las cuales la denunciante efectuó tal imputación, al respecto cabe precisar que el único antecedente que existió fue la mera declaración de la supuesta afectada”.

Sobre por qué aceptó los cargos de la Fiscalía, si decía ser inocente, explicó que aceptó la salida alternativa “dada la sensibilidad que tienen hoy ante la opinión pública la clase de hechos denunciados y para reducir al mínimo los costos personales y económicos de enfrentar un juicio penal”.

Aldo Sanhueza, con la seguridad de no haber cometido ningún delito, confirmó que asumirá el cargo representando a todos sus votantes.

“Considerando que tengo el absoluto convencimiento de mi inocencia, y que no he realizado ninguna acción como aquella de la que se me acusó infundadamente, es que reafirmo mi compromiso al cargo de consejero constitucional para el cual fui electo”, señaló.

“A ello me obliga la confianza depositada por mis votantes, a quienes les aseguro que asumiré el cargo con el compromiso de defender las ideas de la libertad”, cerró en su escrito.