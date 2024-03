Durante su paso por el programa Sin Filtros, el polémico abogado Aldo Duque lanzó su candidatura a alcalde por la comuna de Santiago en las próximas elecciones municipales. "¡Chorros! ¡Me aburrieron!", partió expresando.

"Derechamente, les digo a los habitantes que viven en esos 23,2 kilómetros cuadrados (…) que me cansé, estoy hablando de Santiago centro, y formalmente les anuncio que he resuelto iniciar todos los trámites para que mi nombre esté en una papeleta en el mes de octubre de este año", anunció en el programa.

"¡Vayan juntando paja todos aquellos en la Municipalidad de Santiago!", lanzó el abogado, sacando a colación el escándalo por la Clínica Sierra Bella, entre otras polémicas protagonizadas durante la gestión de Irací Hassler.

Además, Aldo Duque señaló que su objetivo "salvar Santiago de esta cloaca pestilente en que lo transformó la administración comunista". En el caso de no ser respaldado por Chile Vamos, aseguró que irá de manera independiente.

"Nos cansamos los vecinos, y ahí vamos a estar, vamos a darles la batalla. Me lleven o no me lleven mis distinguidos amigos de los partidos políticos", indicó.