Alcaldesa de La Pintana desea el retorno a clases presenciales por un triste motivo socioeconómico

Claudia Pizarro (DC) explicó que el retorno a clases presenciales es un tema importante por la alta deserción escolar que viven en la comuna.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), aseguró que para su comuna es importante el retorno a clases presenciales por la situación que viven algunos estudiantes en sus hogares. Además, añadió que la escasez de condiciones vitales para el desarrollo de clases online como la conexión a internet se ha transformado en una problemática.

"Para nosotros es un tema bastante complejo porque sabemos que el no ir a clases es un retroceso. Nosotros batallamos todos los días contra la deserción escolar, porque hay jóvenes que necesitan ayudar a sus familias y ven que estudiar no les significa mucho y eso es una gran problemática para nosotros que no terminen la enseñanza media o básica porque está el deseo de ayudar a sus familias porque viven situaciones complicadas económicamente", explicó la jefa comunal.

En consecuencia, la autoridad comunal argumentó que "hemos tomado la decisión de hacer una vuelta a clases de forma híbrida: una semana estarán en clases (presenciales) y otra en la medida de lo posible estudiando a través de guías o a través de internet los que puedan".

Sin embargo, lamentó que la educación vía virtual se ve complicada porque las "empresas del país nos clasifican como zona roja".

"Las grandes empresas que proveen de internet a los territorios de este país, en La Pintana no le somos atrayentes comercialmente y han hecho poca cobertura (...) Aunque sea que paguen su internet, no hay internet, ya no es un privilegio tener internet, es un derecho para tener clases virtuales en cada uno de los hogares", sostuvo.