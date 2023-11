Durante la jornada Bío Bío reveló un audio exclusivo al que tuvo acceso en donde el alcalde de Renaico aseguró que se entregará a la justicia.



Recordemos que el edil se encuentra prófugo luego de que se ordenara su detención para investigar los casos de violacion, abuso y aborto que se le imputan.



Alcalde de Renaico se entregaría a la justicia



El jefe comunal, Juan Carlos Reinao lleva una semana prófugo y señaló en el registro que tomó “la decisión de enfrentar la Justicia”.



Así mismo aclaró que cumplirá con la prisión en su contra. “Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia, que tomé la decisión de enfrentar la Justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó”, dijo.



Bajo esta misma línea señaló. “Por el bien de todos mis amigos, colegas de trabajo, de tratar de los recursos que se están invirtiendo en buscarme, se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas”.



“Por tanto, no se preocupen, yo lo voy a hacer por la verdad. La verdad tiene que aclararse y quiero que haya justicia, y se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios y eso es lo que quiero hacer”, agregó.



Luego finalizó con que “tomé la decisión de salir del lugar donde estaba. No estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada”.



Además de que decidió entregarse para que todo se aclare por el “bienestar de mí familia”.



Cabe mencionar que actualmente se encuentra activa una orden de captura internacional en contra de Reinao.

La fuga del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, es muy grave. Con la ministra @totiorellanag la hemos condenado con fuerza. Además, instruí a @PDI_CHILE para que priorice su búsqueda y se active solicitud de orden internacional de captura, en caso que haya salido del país. pic.twitter.com/IplfxzWiXQ — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 6, 2023