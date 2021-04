Alcalde de Rapa Nui alzó la voz y calificó a Sebastián Piñera de enfermo mental

El jefe comunal de la Isla hizo un crítico análisis sobre como el Mandatario está llevando adelante lo que queda de su Gobierno.

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, no se guardó nada a la hora de analizar la situación que se vive en la Isla, todo esto tras la tensa situación que se vivió el pasado jueves, donde varios isleños impidieron el arribo de un vuelo con trabajadores del Serviu.

Te puede interesar: Pepe Auth explicó sus motivos para rechazar la Acusación Constitucional contra Piñera

Tanta fue su molestia que en conversación con Radio Biobío, el jefe comunal hizo un duro análisis contra la gestión de La Moneda.

“No tengo problemas en que me enjuicien, cuando digo una verdad, es la verdad, porque no se puede entender, cuando todo el país esta mal, está enfermo de la guata, del alma, de la mente, del corazón, está con incertidumbre, este tipo por un lado gana plata como cualquier otro (…) y por otro lado, está dirigiendo nuestro futuro de una forma tan indolente”, sentenció el alcalde sobre el Mandatario, agregando que “Chile hoy día está a cargo de un esquizofrénico”.

Si bien no apoyó directamente una acusación constitucional contra el Presidente, Edmunds Paoa aseguró que “hay que hacer algo urgente, necesitamos gobernabilidad, hoy día no estamos siendo guiados”.

Recordemos que no es la primera vez que el alcalde se lanza contra el Gobierno de turno, ya que hace un tiempo también calificó al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, como un "esquizofrénico".