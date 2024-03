Alcalde de Marchigüe le responde a Luis Slimming: “arriba del columpio”

Tras la exitosa rutina de Luis Slimming en la Quinta Vergara y en donde mencionó dentro de sus chistes a la comuna de Marchigüe, el alcalde de la zona reaccionó a la humorada a través de sus redes sociales. Recordemos que el humorista, quien también fue actor de la serie Los 80, la rompió en la tercera noche del festival con chistes sobre actualidad, paternidad y sexo, llevándose todos los premios disponibles, la Gaviota de Plata y de Oro.



En el escenario de la Quinta, Slimming bromeó con la comuna de Marchigüe ubicada en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins y señaló que había sido invitado en una oportunidad al festival de la zona. “Me invitaron al Festival de la Vendimia de Marchigüe y un colega me dice que vaya con puros chistes ordinarios (…) Era un festival familiar y un caballero me grita hay niños hu… Estaba todo meado, después supe que ese caballero era el alcalde de la ciudad”, lanzó generando carcajadas en el público.



¿Qué le respondió el alcalde de Marchigüe a Slimming?





Su talla además de risas generó reacciones en los conocidos del alcalde de la comuna. Cristián Salinas Herrera, es el joven edil de la zona quien lejos de molestarse por ser mencionado en el festival se tomó todo con humor. “Lo que no muchos saben es que de verdad Luis Slimming vino para acá a Marchigüe para el Festival de la Vendimia 2023 y no le fue tan bien, lo pifiaron porque efectivamente dijo algunos chistes cochinos que no gustaron porque era un evento familiar”, mencionó el jefe comunal a El Desconcierto.



“Le fue mal, se fue pifiado, pero no fue noticia nacional. Se tuvo que bajar del escenario y yo seguí hablando con él. Todo lo que cuenta es real y tuvo que empezar a cambiar algunos chistes cochinos (...) a mí también me gusta mucho Luis Slimming y encontré que era buen número para el festival familiar y el horario. Además, venía de Olmué sin chistes subidos de tono, así que era ideal”, complementó.

“Generé buena onda con él y sabía del chiste sobre mí que iba a contar. Siempre hay marchiguanos en todo Chile y me decían que Slimming tira un chiste mío. Hablé con él el lunes y le deseé toda la suerte, ahí me dijo sobre el chiste también. Para mí es positivo que se nombre a Marchigüe en el Festival de Viña del Mar. Más gente nos va a conocer y saber que estamos en el mapa. El chiste, es sólo humor y no me voy a poner grave por eso”, cerró. Además aprovechó el boom de la rutina para invitar a las personas a la fiesta de la vendimia de la zona.

“Todavía arriba del columpio con el chistecito de Slimming en Viña 2024. Fiesta de la Vendimia de Marchigüe, programada para los días 8, 9 y 10 de marzo”, escribió en “X”.