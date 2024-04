Alcalde de Laja fue condenado por abuso sexual a funcionaria: Fuerte video fue su ruina y causó indignación 

Durante el pasado viernes el Juzgado de Garantía de Laja condenó al alcalde de la comuna, Roberto Quintana Inostroza, por delito de abuso sexual en contra de una funcionaria. Los hechos se remontan a agosto de 2021, cuando la trabajadora municipal, cansada del acoso que se extendía por meses, decidió grabar el momento en que el alcalde abusaba de ella.

En el registro se ve al jefe comunal abrazando forzosamente a la mujer para intentar besarla, pese a su negativa. “Le digo ‘ya, ya, gracias’, y se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir, ya que me tapaba el único espacio para salir”, testificó la afectada ante la Fiscalía.

“Seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme (…). En ese momento pensaba ‘él es mi jefe, es el alcalde’ y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo”, agregó.

El video fue revelado públicamente en marzo de este año y generó indignación por lo revelador de las imágenes. Por otro lado, este metraje resultó ser clave para probar la denuncia de la funcionaria.

Fue así como el tribunal declaró culpable a Quintana del delito consumado de abuso sexual y fijó lectura de sentencia para el martes 30 de abril, a las 15:00 horas. En ese momento se conocerá la pena que deberá cumplir el alcalde. La Fiscalía solicitó 40 días de presidio y una multa de 5 UTM, es decir, alrededor de 326 mil pesos.