Polémica ha generado en las redes sociales unos registros que muestran al alcalde de Isla de Maipo Juan Pablo Olave (Ind-UDI) bailando en un show de vedettos organizado por las emprendedoras de la comuna, llamado "mujerazo". En la instancia el edil fue invitado a sacarse la polera y posteriormente el grupo de mujeres gritó "en pelota", peticiones a las que respondió realizando un sensual baile.

El evento se realizó, supuestamente, en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y las asistentes disfrutaron de un show de vedettos. La particular situación generó la indignación de algunas concejalas comunales que le señalaron al alcalde que debía cuidar su puesto y rol. Ante esto el alcalde Olave no tardó en responder y mencionó que no se deberían tomar las imágenes como algo de connotación negativa.



¿Qué dijo el alcalde sobre su baile en un evento de emprendedoras?



La concejala Valeria Manríquez (PS) consideró el evento de muy mal gusto y encaró durante el consejo municipal al edil, quien le bajó el perfil a la situación. "Hubo el fin de semana una actividad, que me imagino que fue organizada por otras personas, donde había funcionarios públicos. Dentro de ese espacio estaba usted, señor alcalde, donde hubo alcohol y la participación de vedettos", lanzó la concejala.



"Uno tiene que cuidar el cargo, usted es alcalde. Pero, además, me llama la atención que haya funcionarios públicos animando", añadió la mujer. Sobre esto, el jefe comunal salió a aclarar que el evento había sido organizado por las mujeres emprendedoras de la comuna y contó que cuando él estuvo en el lugar, aún no habían llegado los vedettos.



“Era un espacio de distensión, donde las chicas, las organizadoras, estaban bastante encendidas. Obviamente tenían los ánimos bien arriba y fue bastante agradable y simpático. Si alguien tomó imágenes o fotos con otros fines, y quiere usarlos de manera política para exponer cosas negativas, está también en su derecho de juzgar, de rasgar vestiduras en cuanto a la moralidad y las buenas costumbres”, declaró Olave.



"Si el show después se pasó para otros lados... Yo no estaba presente", reconoció para decir que su esposa estaba en conocimiento de que iba a asistir a este “evento”. “Tenía permiso de mi señora para asistir”, cerró.

Escándalo en la Muni de Isla de Maipo por estos videos del alcalde en un "mujerazo". pic.twitter.com/kE9iUGchXn — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 13, 2024