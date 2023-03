Alcalde de Curicó se refirió al video del guardia teniendo sexo en estadio La Granja

Uno de los grandes momentos que se ha tomado la agenda noticiosa esta semana es el video que se viralizó el pasado miércoles en redes sociales, donde se observa a un guardia de seguridad manteniendo relaciones sexuales en una de las tribunas del estadio La Granja de Curicó.

La situación incomodó en la municipalidad, que es la encargada de velar por la organización de las distintas actividades que puede albergar el lugar. De hecho, el protagonista del video es parte de la empresa que presta servicios para ordenar la venta de permisos de circulación en el recinto deportivo.

Ahora, desde la autoridad local apuntan a una investigación para determinar si la mujer que aparece en el estadio La Granja corresponde o no a una funcionaria municipal, lo que podría acarrarle sanciones. Además, tampoco descartaron recurrir a tribunales.

Sobre el guardia de seguridad, el administrador del lugar, David Muñoz, aseguró que se buscaron acciones. “Se solicitó su desvinculación. Sin embargo, la empresa en cuestión sólo determinó su traslado, esgrimiendo que el trabajador sólo tiene octavo básico, lo que, a su juicio, no es una justificación para despedirlo”, comentó en diálogo con el sitio Vivimos La Noticia.

Junto con eso, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, se refirió al hecho. “Uno se lo tiene que tomar con humor. Es de una empresa que nos presta un servicio. Pedimos las explicaciones, que pidieran disculpas públicas, y esa persona que fue captada presentó la renuncia a la empresa porque no queríamos que trabajara en ninguna dependencia municipal. No me meto en la vida privada de nadie, pero lo hizo en un espacio público”, cerró.