Alcalde de Colchane lanzó nuevas críticas contra el Gobierno por crisis migratoria

El alcalde de Colchane, Javier García, dijo que los anuncios del Gobierno "son medidas recicladas".

La comuna de Colchane se ha convertido en uno de los temas más comentados durante las últimas semanas, ya que se está viviendo una compleja situación por culpa de la migración irregular.

Según información entregada desde su municipio, están ingresando cerca de 300 personas diariamente, lo que ha sumido a la comuna en un caos en diversas materias.

Ante eso, el jefe comunal pidió al Gobierno tomar acciones más eficientes. En primera instancia, el alcalde expuso que el problema migratorio se empezó a evidenciar "desde el mes de marzo del 2020 hasta la fecha. Si uno recorre la comuna, hay al menos 300 personas nuevas deambulando por día".

Sobre las condiciones que llegan estas personas, el edil detalló que "creemos que muchos cruzan durante la noche. Incluso, estamos atendiendo a varias personas por problemas de salud en nuestro consultorio. Muchos cruzan con niños. Y son localidades pequeñas, por tanto, es una situación compleja de abordar".

Plan Colchane

Javier García analizó en duros términos al plan del Gobierno de Sebastián Piñera para sacar a los migrantes ilegales del país.

"Primero quiero señalar que el Plan Colchane es algo que no existe. Por ejemplo, señalaron que iban a electrificar la zona alrededor de la comuna, pero ese es un proyecto anunciado en octubre del 2016 y se debería inaugurar en un mes. Este plan no tiene nada nuevo".

"Son puras acciones que ya están en curso. Son puras medidas recicladas. Por ejemplo, la construcción de zanjas se anunció en septiembre del 2017, los aviones no tripulados de vigilancia se anunciaron el 2012, etc. Todas esas acciones dejan en evidencia que el plan, no es nada nuevo. No nos informaron nada, no sabemos quien lo hizo y ante el desconocimiento, para nosotros no existe", agregó.

Choque cultural en Colchane

El alcalde abordó los grandes problemas socioculturales que ha traído el fenómeno migratorio en su comuna, aclarando que "acá hay una comunidad indígena a la que se le están vulnerando sus derechos. Pese a aquello, los vecinos de Colchane sin duda han ayudado a estas personas. Y les hemos dado espacios. Pero no todos obedecen las reglas. Hemos tenido personas asaltadas, otras a las que les han ido a tomar las casas y es injusto".

“No se detuvieron en Colchane para hablar conmigo (…) no necesitamos show mediático, necesitamos soluciones”, cerró el jefe comunal, criticando la visita de las autoridades por la zona.