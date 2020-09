Alcalde Carter reveló el nuevo conflicto personal que mantiene con el ministro Paris

El jefe comunal de La Florida detalló que la máxima autoridad de salud lo bloqueó de sus redes sociales.

Una intensa mañana se vivió durante esta jornada en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde se analizaban los problemas comunicacionales del Gobierno. Fue ahí cuando el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter aseguró que el ministro de Salud lo tiene bloqueado de la red social Whatsapp.

"La pregunta es la siguiente: ¿Sirve de algo pelear con el Gobierno? Yo con el ministro de Salud no tengo ni el chat ya, porque me bloqueó del Whatsapp", contó.

Diana Bolocco reaccionó sorprendida: "Perdón, no estoy poniendo en duda lo que usted me cuenta, pero en general la postura del ministro Paris ha sido bastante abierta de escuchar a distintos sectores, ¿qué le dijo que lo bloqueó?".

"Lo dejó chato, diga la verdad. O le mandaba memes...", dijo el periodista Simón Oliveros bromeando.

"Lo que ocurrió en un minuto, y ustedes lo saben, cuando La Florida salió de cuarentena (...) yo planteé que se necesitaban más días para reparar el paradero 14 para evitar los contagios (...) Cuento corto: hubo un roce con el Gobierno, tuvimos un par de conversaciones muy duras entre varias autoridades", contó el alcalde.

"Ya no hay espacio para estar sentido. Si no quieren hablar contigo, si no te quieren oír ya fue. Lo que cada uno tendrá que hacer es conducir su realidad, en este caso, La Florida", finalizó.