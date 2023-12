Alberto Plaza se sincera y revela por qué no iría otra vez al Festival de Viña

La situación está compleja para el icónico cantante chileno, Alberto Plaza. Según el comentó en una reciente entrevista, actualmente está siendo cancelado por sus opiniones políticas.



Mientras conversaba con Fernando Larraín en Not News (X), el artista confesó que su imagen se ha visto manchada debido a su postura política. Cuando le consultaron si volvería al Festival de Viña, el cantautor se negó rotundamente. “No. Yo no voy a volver nunca más al festival”, dijo.



Lamentándose, aseguró que “Ya no pertenezco a ese lugar. Si fuera, sería carne de cañón. Sería una carnicería. Porque hay gente que le interesa dañarme. Sería para ir a terminar mi carrera. Y mal, terminarla feo”.



Alberto Plaza rechazado en los matinales



Además de su renuencia a volver, el cantante considera que nunca más lo volverán a llamar desde el Festival. Al igual que ocurrió con los matinales a causa de su pensamiento político.



Aseguró que todos los programas mañaneros le cerraron la puerta en la cara. Esto cuando quiso promocionar su próximo concierto en Santiago.



“Yo estoy cancelado en hartas partes. A mí me cancelaron en todos los matinales. Me dijeron que no para promocionar este concierto”, comentó.



Sin embargo, los matinales no han sido los únicos en darle un portazo. El artista contó que el casino Enjoy: “Me canceló y me dijeron que no soy de la línea editorial de ellos. Imagínate tú”.