Alberto Plaza se burló de la idea de Pamela Jiles para conseguir el #TercerRetiro

Luego que la diputada ofreciera bajar su candidatura presidencial a cambio del apoyo del Ejecutivo, el cantante puso en duda su compromiso.

Un gran debate en redes sociales generó la propuesta de la diputada Pamela Jiles (PH), quien prometió "no presentar mi candidatura presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto del tercer retiro del 10% y no lo lleva al TC de modo que la gente reciba su dinero en abril".

Entre las miles de reacciones que surgieron en Twitter, destacó la irónica respuesta del cantante Alberto Plaza. El interprete de "Pa'lante" puso en duda que la honorable cumpla su palabra.

«Me comprometo —igual como me comprometí a que sería solo un retiro— a bajar mi candidatura, si el ejecutivo aprueba este tercer retiro», escribió el artista.

Me comprometo —igual como me comprometí a que sería solo un retiro— a bajar mi candidatura, si el ejecutivo aprueba este tercer retiro.

Los dramas entre el cantante y la periodista tiene un largo historial. En enero de 2019, la parlamentaria trató de "básico" y "primitivo" al cantante. "Nunca me encantaron sus canciones, siempre lo encontré de un nivel bastante básico y primitivo. Y salvo comentarlo como compositor o cantante, la verdad es que… pasapalabra. Encuentro que no vale la pena. Hay cosas que a una lo superan", dijo en esa oportunidad la diputado.

En diciembre del mismo año, la honorable desató un cruce tuitero con el artista, quien disparó sin filtro. "¿De verdad que no se dan cuenta de que la diputada Jiles no está en sus cabales y debe ser removida a la brevedad? Quiéranse un poco, por favor", preguntó.

En abril de 2020, Plaza volvió a referirse a Pamela Jiles en Mentiras Verdaderas. "Me extraña que siga, que los propios pares no hayan hecho algo para sacarla de ahí. Yo pienso que ella no está en sus cabales. Una persona que habla en su lenguaje animé, otakus, ‘mis nietecitos’, no está en sus cabales", sostuvo.