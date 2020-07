Alberto Plaza se burló de la posible candidatura presidencial de Daniel Jadue

"Para que los cuerdos voten por él, tendrá que borrar primero todos los libros de historia", detalló el cantante.

Sorpresa causó en el mundo de la política nacional la posible candidatura presidencial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien declaró que se encuentra "absolutamente disponible para ser Presidente".

El Partido Comunista "hace más de seis meses, entendiendo lo que estaba pasando en el país, decidió que en la próxima elección presidencial habrá un nombre de nuestra lista", explicó el edil.

"Si la ciudadanía lo hace sentir con claridad, los militantes vamos a actuar en consecuencia. Yo ya me metí en esto, yo empecé a militar desde los once años, entonces comprenderá que después de cuarenta años de militancia, uno no llega a este punto para decir ‘ah no, me voy para la casa’. Uno en cada paso en la vida, abre puertas y cierra otras", añadió el jefe comunal, en entrevista con el periodista Nelson Osses.

Además, Jadue aclaró que "después de cuarenta años de abrir puertas en la misma dirección, la de la política y el servicio público, uno tiene que estar disponible a lo que el pueblo defina".

Sin embargo, su candidatura no cayó nada de bien en la derecha, ya que uno de los que sacó la voz y respondió rápidamente a las declaraciones del alcalde fue el cantante Alberto Plaza.

A través de Twitter, el autor de "Ahora" ironizó sobre la disponibilidad del edil para llegar a La Moneda: "Yo también".

Además, aseguró que "Daniel Jadue propone liderar un gobierno comunista en Chile. Para que los cuerdos voten por él, tendrá que borrar primero todos los libros de historia".