Alberto Plaza: José Antonio Kast está capacitado para liderar el país

El cantante nacional respaldó la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera en la pandemia del Covid-19.

El artista nacional Alberto Plaza ha utilizado su cuarentena por el Covid-19 para dedicarse a estudiar, compartir con sus cercanos y conectarse con la gente en el programa “Plaza en tu casa”, que va todos los lunes a las 22 horas (de Chile), en su canal de YouTube, y que le sirvió para lanzar el sencillo “Como la luna llena vas”.

En esa misma línea, el cantante conversó con el diario La Cuarta para referirse a la actualidad nacional que afecta al país.

El artista defendió la gestión de las autoridades de salud, explicando que: "Siento que las autoridades han hecho un buen manejo de la crisis, la tasa de mortalidad ha sido baja en comparación con otros países del mundo, ha tenido una buena evaluación de la OMS y nos tenemos que fijar en esos elementos".

"Al igual que en el fútbol, acá salen millones de directores técnicos. Uno puede decir que lo hizo mal porque aquí o allá, pero somos ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos idea de cómo manejar esta enfermedad. ¿Quién está preparado para enfrentar una pandemia de estas características? ¡Nadie!", reveló.

El cantautor también se refirió a las supuestas críticas y rechazo que tiene en redes sociales, señalando que "en Chile recibo mucha admiración por mi opinión política, he tenido mucha gente que me apoya, me escribe en redes sociales, me difunde y mis videos son muy vistos".

"He recibido mucha admiración y aprobación por el papel que estoy jugando en medio de una necesidad de contrapesar tanta demencia que se ve", agregó.

Respecto a los nuevos liderazgos que deberán florecer luego de la pandemia, el artista indicó que le gusta el nombre de José Antonio Kast para llevar al país hacía el futuro.

"Chile está muy complicado y yo lo veo a él como el más capacitado", cerró.