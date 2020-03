Alberto Plaza aseguró que agresión a Rafael Cavada fue un “tongo”

En un contradictorio mensaje en redes sociales, el cantante llamó a los partidarios del rechazo a dejar de lado la violencia, "para evitar tongos como el de Rafael Cavada".

Nuevamente Alberto Plaza es protagonista de una polémica en redes sociales. Esta vez sus extrañas afirmaciones estuvieron relacionadas a la agresión de la que fue víctima Rafael Cavada, cuando fue golpeado por partidarios del rechazo el día sábado.

El periodista había asegurado que: "En un primero momento 10 a 12 personas se me vinieron encima a pegarme, varios de ellos me pegaron, yo retrocedí media cuadra y me persiguieron hasta que me dieron con un palo en la cabeza, nadie paró. En mi experiencia personal ahí había gente que salió a la calle a golpear a otra gente porque sí, porque les caían mal, porque les dijeron 'yo apruebo' y eso me preocupa. Estamos en democracia y la gente que expresa sus ideas tiene que hacerlo dentro de ciertos cánones".

"He estado en muchos choques entre carabineros y manifestantes sin que nadie me agrediera como me agredió hoy un grupito de personas claramente intolerantes y con algunos problemas de relaciones sociales a pito de nada,porque me reconocieron como un periodista fueron a pegarme", dijo el comunicador.

El músico tildó la agresión de la que fue víctima el periodista como un “tongo”, en el que supuestamente “lobos con piel de oveja”, estarían sacando partido de la situación. Además, Plaza llamó a los partidarios del Rechazo a “renunciar a la violencia”.