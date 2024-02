En 2021, Colo Colo concretó una de las peores temporadas de su historia, y es que el Cacique tuvo que disputar el partido para definir a uno de los equipos descendidos a la Primera B. Un momento clave de esa campaña fue ante O'Higgins, pues un penal de los rancagüinos los sentenció a jugar el temido duelo de Promoción ante Universidad de Concepción.

Efectivamente, fue en la última fecha de ese torneo cuando el 'popular' necesitaba vencer a los celestes para sellar su permanencia en la División de Honor, pero un lanzamiento desde los doce pasos al final del encuentro decretó el empate 1-1 que los envió a jugar el duelo de promoción ante el Campanil, donde igualmente lograron zafar del descenso.

El encargado de marcar el icónico penal fue Tomás Alarcón, exjugador de O'Higgins que hoy milita en el FC Cartagena de la segunda división española y que recientemente destapó inéditos detalles de la jugada. "Fue un momento súper lindo para mí en lo personal, porque estaba jugando todo. En ese torneo hice 7 goles y justo se da el penal. Si nosotros ganábamos ese partido, teníamos opciones de clasificar a Copa Sudamericana", explicó el mediocampista en conversación con Radio ADN.

En esa línea, reveló que varios jugadores de Colo Colo le rogaron que no marcara el lapidario gol: "Cuando lo voy a patear recuerdo que me dicen que por favor no lo hiciera, porque ellos estaban en una situación complicada". "Yo lo veía desde mi punto de vista, que queríamos clasificar a copa y teníamos que hacerlo por mí y O'Higgins", agregó el volante.

De paso, Alarcón comentó que en ese momento "le dijeron algo más, pero sería feo decirlo", y cerró detallando lo compleja que fue la situación para él: "Fue un momento complicado, porque al final tener amigos al frente y saber la situación que se están jugando y más en un equipo como Colo Colo. Era complicada la situación, pero yo lo vi por mi situación y por mi club".

