¿Dejará el Monumental?: Alan Saldivia aclara su futuro en Colo Colo tras ofertas desde el extranjero

Alan Saldivia se ha consolidado como una de las figuras en la actual campaña de Colo Colo, y es que el defensor se volvió un pilar fundamental en el esquema del técnico Jorge Almirón, por lo que no sorprende el interés desde el extranjero en llevarse al charrúa, quien habló de las ofertas que maneja para dejar el Monumental.

Así es, luego de la goleada por 3 a 0 del Cacique a Deportes Iquique, el jugador, que fue una de las figuras del encuentro, habló brevemente con los medios sobre las opciones que tiene de irse a Estados Unidos y Brasil, donde Orlando City y Flamengo ven con buenos ojos hacerse con los servicios del zaguero de 22 años.

Lo cierto es que el futbolista se mostró orgulloso por lo que está generando su gran momento con la camiseta alba, pero por ahora, no piensa en nada más que lograr cosas como jugador de Colo Colo: "Escucho (ofertas), pero estoy enfocado acá, en dar lo mejor. Es lo que me toca hoy. Si bien me pone contento, sigo enfocado".

Además, aprovechó la instancia para adelantar el trascendental partido que se les viene ante Cerro Porteño, donde se definirá el anhelado paso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024: "El miércoles es una final. Este triunfo nos sirve para la confianza de todos, especialmente para los que hicieron goles".

Así las cosas. Con Alan Saldivia completamente enfocado en su presente junto al Cacique, Colo Colo debe dar vuelta la página tras el triunfo ante Iquique y prepararse para el crucial choque con Cerro en Asunción, donde el miércoles 29 de mayo se verán las caras desde las 20:30 horas en el cierre del Grupo A de la Libertadores.

