¡Al menos 30 ciclistas! Conocido tiktoker sufre violenta agresión grupal

Un conocido tiktoker fue víctima de una violenta agresión grupal por parte de al menos 30 ciclistas en pleno Santiago Centro. En concreto el hecho ocurrió la noche del pasado viernes, en donde los sujetos agredieron hasta con palos a la víctima siendo captados por testigos del lugar que quedaron impactados con el nivel de violencia.

Un testigo de los hechos mencionó para CHV Noticias que “eran unos revolucionarios que empezaron a quemar, después le pegaron a gente en la botillería”. Por el momento la víctima ha decidido resguardar su identidad por temor a volver a recibir una golpiza o cualquier otro tipo de represalias en su contra.

Tiktoker es brutalmente golpeado

“Como a las 9 de la noche pasaron los ciclistas. Era un grupo gritando, y aquí, a mitad de cuadra, estuvieron pegándole a un peatón” añadió otro testigo, un comerciante del sector. Además el afectado contó que además de los golpes, los ciclistas intentaron intentaron asaltarlo, en particular querían robarle la billetera.

“De la nada, aparece un grupo de encapuchados y nos comienzan a insultar. Ahí es cuando me comienzan a lanzar objetos, me lanzan un basurero, un cono, y uno de los ciclistas encapuchados me intenta robar la billetera” declaró el joven afectado quien aseguró que sintió mucho temor debido a la cantidad de personas que lo rodearon.

Quien posteriormente se refirió a la inseguridad que afecta al país. “Es molesto que uno, en su propio país, no pueda caminar tranquilo ni comprar tranquilo. Que no se pueda transitar tranquilo por un lugar que frecuenta. Me da rabia, la verdad, pero miedo no contengo” dijo y aclaró que fue ayudado por dos trabajadores que se transportan en un camión de Coca-Cola.

