Ahora sí que se puso drástica la cuarentena: Anuncian nueva medida en los permisos

En el reporte diario ofrecido por los ministerios autorizados, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, ofreció detalles sobre los permisos de desplazamientos que se otorgarán a partir de la renovada cuarentena en el país.

“Respecto a los permisos individuales de desplazamiento, sólo se podrá obtener dos por persona en horario diurno a la semana". "Se reducen de cinco a dos”, comentó.

Mientras que el permiso único colectivo sumará a los funcionarios públicos y a los servicios de alimentos y comercio esencial.

Recalcando igualmente que no será posible la implementación de la medida denominada “hibernación” por los momentos, ya que afectaría la calidad de vida directamente a las personas que se encuentran cumpliendo la cuarentena.

"No permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos, pero, sin embargo, en la Región Metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos porque si no logramos disminuir el procedimiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, y se reforzarán todas las fiscalizaciones que se están realizando", remarcó.

Mientras que respecto al permiso único de trabajo -que comenzó a regir el lunes-, Martorell anunció que van a sumar "a los funcionarios públicos y a los servicios de alimentos y comercio esencial".

"Sólo quedarán fuera de este permiso único colectivo: transporte, funcionarios de salud público o privada, bomberos y las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Los funcionarios públicos deberán sumarse entonces también a este permiso, de manera tal que estén en la calle sólo pueden hacerlo con el permiso que le llega a su correo, que viene con el nombre de la persona, con el horario y la labor que deben realizar", explicó.

Los salvoconductos individuales en toque de queda se mantienen sin cambios, los que sólo están permitidos en caso de trámite funerario o tratamiento médico.