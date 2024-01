“Ahora si no es broma”: Camila Vallejo impacta con radical cambio de look

La Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dejó la grande en redes sociales tras revelar un inesperado y radical cambio en su apariencia. El pasado 28 de diciembre de 2023, Día de los Inocentes, la ministra realizó una broma sobre un supuesto corte de cabello, confundiendo a sus seguidores. Sin embargo, durante el pasado sábado, la líder política compartió a través de su cuenta de Instagram un inesperado cambio de look.

En la publicación original del Día de los Inocentes, Vallejo mostró una imagen con su cabello corto. En la lectura de la foto escribió: “¡Siempre he usado el pelo largo! Pero me atreví a cortarlo para comenzar este nuevo año con nuevos aires. ¿Les gusta? ¡Las y los leo!”. La ministra aprovechó la fecha para jugar con sus seguidores, editando la publicación más tarde para recordar que todo era una broma por la festividad.

La nueva imagen de Camila Vallejo

A pesar de todo, parece que el bichito por cortarse el pelo quedó rondando en la mente de la ministra. Y, finalmente, la sorpresa llegó este sábado, cuando Camila Vallejo compartió un video y una imagen de su nuevo look, confirmando que esta vez no era una broma. “¡Ahora sí que no es broma! Llegó la melena a mi vida y debo decir que me hizo feliz”, comentó la vocera de Gobierno en las publicaciones.

Tal vez te interese leer: ¡Más enamorados que nunca! El tierno mensaje que dejó Luis Mateucci a Daniela Aránguiz por sus vacaciones

En el video, se le puede ver moviendo su cabello con alegría, y en la imagen, muestra el resultado de su radical cambio. Vallejo compartió la experiencia y expresó que quizás su felicidad también esté relacionada con el inicio de sus vacaciones. Además, agradeció a ari_hairdresser, la persona detrás de su nuevo estilo.

La publicación de Camila Vallejo ha generado gran interés y ha recibido casi 80.000 me gusta, evidenciando el impacto de su cambio de look en la opinión pública. Y es que la ministra continúa sorprendiendo, no solo con su labor política, sino también con su estilo personal.