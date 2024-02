El dueño del departamento que arrendaba Tomás Jocelyn-Holt, Hernán Salinas denunció al expolítico y aseguró en el Contigo en la Mañana que el abogado mantenía una deuda millonaria con él. El sujeto especificó que Jocelyn- Holt le debe 12 millones de pesos, correspondientes a arriendo y gastos comunes.

Además el arrendador expuso que el expolítico lo habría agredido y contó que él había confiado en esta figura por su trayectoría política y “honorable”. Por otro lado, aseguró que la situación más incómoda ocurrió cuando le pidió a Jocelyn-Holt abandonar el departamento ubicado en la comuna de Las Condes.



¿Qué dijo el propietario sobre Jocelyne-Holt?



“Pensé que era una persona de confianza, honorable como le llaman algunos (a los diputados). Tomamos la decisión de demandarlo, y fue así como comenzó un periplo en el juzgado. Al momento de demandarlo, dejó de pagar”, señaló Salinas sobre el hombre.



Sobre una supuesta agresión el hombre apuntó a que “lo vine a ver, le dije que no me estaba pagando, y me agredió. Eso tuvo que haber sido como el 13 de enero de este año. Es un sinvergüenza, porque me decía cómo yo le estaba cobrando”, cabe mencionar que dejó el departamento en enero y no pagó lo adeudado.



Cabe mencionar que los conductores del matinal, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez expusieron que hasta el momento de la exposición de la nota ni Tomás Jocelyn-Holt ni Hernán Salinas, estuvieron disponibles para una entrevista en vivo por parte del programa matutino.