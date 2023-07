Aerolínea extravió un importante equipaje de joven chilena en Estados Unidos

María Belén Sánchez, una joven chilena de 22 años, esta viviendo una verdadera pesadilla, luego de que hace una semana emprendiera un viaje a Estados Unidos con una amiga, pero lo que nunca pensó es que la aerolínea perdería un importante equipaje.

La dupla de amigas tomaron un avión desde Santiago a la ciudad de Denver en la empresa United Airlines y la compañía extravió su maleta y no se ha hecho responsable.

Según comenta, Sánchez llevaba elementos muy importantes para su estadía, como medicamentos, dinero en efectivo y ropa.

La joven de la comuna de Chiguayante explicó que el vuelo sufrió un retraso de tres horas “por un problema técnico, no podían volar con tanto peso”, comentó en Radio Biobío.

“Bajaron todas las maletas del avión y gente se bajó porque no querían quedarse sin sus maletas. Yo no me podía bajar, porque tenía otra conexión de Dallas a Denver con otra aerolínea, entonces no la podía perder. Me quedé en el avión y antes de despegar dijeron que ahora sí les daban las cuentas para subir las maletas, que podían viajar con ese peso. Así que las iban a subir todas. En eso me quedé. Supuestamente, teníamos que recibir la maleta en Houston. Llegamos a Houston, no estaban las maletas”, contó Sánchez.

Aerolínea ofrece compensación

En un principio le indicaron que su maleta llegaría a Dallas pero esto nunca sucedió.

Además, tampoco ha recibido respuestas claras por parte de la aerolínea y está muy asustada por su salud, ya que en el equipaje llevaba sus antidepresivos y una gran cantidad dinero para el viaje, una suma que bordeaba los dos mil dólares.

“En mi maleta tengo todo el dinero con el que pretendía estar aquí. Solamente me traje un poco encima conmigo -dinero-. Tengo antidepresivos, y si yo no me tomo mis antidepresivos puedo sufrir efectos secundarios que son graves para mi salud. Además del hecho de que por algo tengo que consumir las pastillas y estaba toda mi ropa, todo, todas las cosas que yo iba a utilizar acá”, añadió María Belén.

Luego de realizar múltiples reclamos, la aerolínea United Airlines les ofreció a ella y su amiga una compensación de 150 dólares, es decir, 75 dólares para cada una.

María Belén Sánchez calificó como “muy nefasto” el servicio al cliente de United Airlines, aunque aún mantiene la esperanza de que la contacten para citarla a retirar su maleta en los próximos días.