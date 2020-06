Advierten nueva terminología para pacientes asintomáticos por Covid-19

El ministerio de Salud del Estado, ha anunciado que al menos 459 nuevos casos de personas asintomáticas al virus covid-19 se habrían registrado hasta el pasado 07 de junio.

Ante esto, Héctor Fernández, jefe de Infecciones Intrahospitalarias y delegado de Epidemiología de la Clínica BioBio, detalló que: “los pacientes o personas asintomáticas, efectivamente, no tienen los síntomas que normalmente se asocian a una enfermedad. Los síntomas, en general, son la respuesta que desarrolla el organismo a esa enfermedad”.

Destaca que incluso se podría hablar en nuevos términos para los pacientes asintomáticos, "muchos hablan de presintomáticos, ya que no alcanzan a manifestar síntomas, porque el organismo los controló antes. La capacidad de defensa del organismo evita la aparición de la sintomatología”.

El doctor Leonardo Siri, infectólogo de la Clínica Vespucio, aclara igualmente que se ha notado una proporción más alta de asintomáticos en niños y embarazadas, no tanto como en adultos mayores.

Siri confiesa que “el no tener síntomas implica que probablemente el virus no alcanzó a ingresar al organismo en una gran proporción, y la multiplicación en órganos importantes, como el pulmón, tienen a ser mucho menor, por lo que el daño severo no debería ocurrir”.

No obstante, añade que aquellos asintomáticos no debería hacer complicaciones, salvo el tema de los eventos trombóticos, donde hay casos de pacientes con trombosis pulmonar o infartos, “en los cuales no hay antecedentes de una fase viral sintomática previa”.