Colo Colo consiguió cumplir su principal objetivo en este inicio de temporada y se instaló en la anhelada fase de grupos de la Copa Libertadores, pero fue Juvenal Olmos quien advirtió el gran problema que se le acerca al técnico Jorge Almirón y sus dirigidos para este año 2024.

Así es, si bien la clasificación en el certamen internacional es motivo de celebraciones en el Cacique, el entrenador nacional y actual panelista de TNT Sports le envió un claro mensaje al cuadro albo, pues se viene una importante sobrecarga que podría terminar perjudicando su rendimiento tanto en dicha copa como en el torneo local.

"Lo más complicado es que una vez que inicie la Copa Libertadores van a iniciar los dolores de cabeza para Almirón", arrancó Olmos en el programa Todos Somos Técnicos, donde expuso que además de aprender a sobrellevar la gran cantidad de encuentros que se avecinan, también deberán mejorar su nivel para hacer frente a estos mismos.

"Primero, Colo Colo de lo que expresó futbolísticamente tiene que subir. O sea, con más partidos en el cuerpo, seguramente Vidal con otro nivel de preparación en su cuerpo, pero el equipo de Colo Colo si quiere pasar y quiere competir en la fase de grupos tiene que mejorar", agregó el comentarista.

Y para finalizar, criticó que en el Monumental no se conformó una plantilla que permita dosificar y competir a nivel local e internacional al mismo tiempo. "Esa mejora en algún momento se cruza con los partidos del Campeonato, y a mí me da la sensación de que Colo Colo no tiene o no se armó dos planteles paralelos donde pueda con otro equipo pelear el Campeonato", sentenció.

