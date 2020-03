Adulto mayor golpeado por Carabineros da contundentes declaraciones

Un video se hizo rápidamente viral en redes sociales donde se muestra la agresión por parte de un funcionario de Fuerzas Especiales contra un adulto mayor; hecho dado en las adyacencias de la Plaza Italia.

Se conoció que se trataba de una persona adulta mayor de 69 años, identificado como Patricio Bao, el cual sostuvo una conversación con 24 horas donde expuso:

"Acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme pero fue imposible evitarlo".

"El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona... ya soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome", agregó don Patricio.

La victima declaró igualmente que tardaron en prestarle ayuda; fue llevado al Consultorio N°1 a constatar lesiones y allí le colocaron alrededor de 10 puntos y cuatro en el párpado del ojo derecho.

Cabe destacar que Patricio fue llevado a control de detención por desórdenes público, pero luego fue liberado.