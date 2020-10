El reconocido actor se bajó de la carrera para ser constituyente y aclaró la importancia de una nueva carta fundamental.

En un comentado tuit, le respondió así al usuario @Miker_Caceres, que lo quería ver en la Convención: “La Constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración, pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea”.

Sobre las competencias para redactar una nueva constitución, aseveró que: "Que sea una persona preparada. Segundo, estar absolutamente interiorizado con todo lo que nuestro pueblo chileno necesita y desea. Al final el constituyente debe ser un intermediario entre lo que debe ser la Constitución y el pueblo. Yo aspiro a que los constituyentes sean personas que manejen todos los temas. Y que los manejen muy bien", aclaró a Publimetro.

Sobre los distintos personajes que han sonado como candidatos, explicó que: "Eh… Mira, sigo insistiendo en el mismo punto. Esto es en serio. La Constitución es la base de todas las leyes, es el pacto que tenemos todos los chilenos para convivir en una sociedad justa. Yo le diría a la Adrianita que siga en lo suyo y a la otra señora no la conozco. Perdón, pero la Constitución es en serio.

"Si hay algo que me interesa es que el agua nos pertenezca a todos. El agua no puede estar en manos de algunos. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Y bueno, entre otras cosas, que también esté garantizada la cultura, que esté garantizado el derecho a la educación, a la salud y a una vivienda digna. Eso esperaría yo de la nueva Constitución en términos muy generales", cerró.

Hay gente que se cuelga de mi "no estoy preparado para ser constituyente", para insultarme o bien usarme de punto de referencia para sus propias aspiraciones. Lamento decirles que no estar preparado para la CC no significa ni un insulto ni una oportunidad para que...